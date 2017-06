Na manhã desta quinta-feira (22), foi realizada a abertura oficial do 21º JORI – Jogos Regionais dos Idosos, no ginásio municipal João Santos Meira, com a presença das 39 delegações que estão participando da competição.

Na oportunidade, o prefeito Edgar de Souza esteve presente, compondo a mesa de honras ao lado da primeira dama do Estado, Lu Alckmin, do vice-prefeito Carlinhos Daher, do secretário do Estado de Esporte, Paulo Gustavo, do coordenador do Estado de Esporte, Flávio, do presidente da Câmara de Lins, Rogério Barros e também da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Lins, Adelina Dinalli.

Diversos prefeitos, primeiras damas e presidentes de Fundos Sociais, compareceram ao evento esportivo que conta com 14 modalidades diferentes, que vão de coreografia a vôlei adaptado.

Edgar fez o uso da palavra e parabenizou a todos os responsáveis por essa realização. “O JORI é muito mais que os jogos dos idosos. Este evento é a consagração de tudo que o governo ao lado dos municípios, tem trabalhado com a terceira idade”, afirma o chefe do executivo, que falou ainda do prazer em receber todas essas 39 cidades de forma tão especial. “É um momento de festa, por isso quero que todos estejam se divertindo, fazendo amigos e sendo muito felizes em nosso município”.

O prefeito destacou ainda a colocação de Lins na pesquisa da Revista Exame, onde a cidade das escolas foi escolhida a 3ª melhor para se viver na terceira idade. “Essa conquista é fruto do esforço coletivo da Prefeitura, através do belíssimo trabalho realizado dentro dos projetos e oficinas com os idosos e também da sociedade, que abraça a todos eles, valorizando e respeitando sempre”, finaliza.

Para a 1ª Dama do Estado, é uma alegria muito grande estar participando mais uma vez deste evento tão grandioso e importante para São Paulo. “O JORI é o compromisso que eu mais gosto de estar presente”, afirmou ela, que cumprimentou a todos em nome do governador Geraldo Alckmin.

A abertura contou ainda com uma apresentação de teatro do grupo da oficina de teatro da Casa da Cultura de Lins. Em seguida foi dado início a competição de Coreografias. Os jogos serão realizados até domingo (25), em diversas praças esportivas do município.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação