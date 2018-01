Na última sexta-feira (12), foi realizada a abertura da 17ª Copa Verão de Futsal e também a primeira rodada do torneio. O evento esportivo que acontece no Ginásio João Santos Meira, é uma realização da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Três partidas foram realizadas nesta primeira rodada que contou com a presença do vice-prefeito Carlinhos Daher e do secretário de Esporte e Lazer Luiz Henrique Ramos da Silva,

1ª rodada

Ao todo 12 times estão inscritos no campeonato, no entanto apenas o Grupo A entrou em quadra nesta rodada, onde teve início às 19h30 com a partida entre Reginópolis e Semel/Contract, onde Semel levou a melhor, vencendo pelo placar de 4×1.

O segundo confronto foi entre Bom Viver Futsal e Sabal “A”, onde houve um empate por 4 a 4. O último jogo da noite foi entre Garcia Santos/Alternativa e Pirajuí, acabando o primeiro dia de competição também em um empate por 4 a 4.

A próxima rodada acontece nesta segunda-feira (15), a partir das 19h30, também no Ginásio José Santos Meira, onde acontecerão todos os jogos do campeonato. Ao todo seis equipes do Grupo B entrarão em quadra.

De acordo com o Secretário de Esporte, Luiz Henrique Ramos, a final do campeonato está prevista para o dia 09 de fevereiro, onde o primeiro colocado ganhará premiação de R$ 2.000,00, medalhas e troféu de campeão. O vice será premiado com R$ 1.000,00,medalhas e troféu, já o terceiro colocado receberá troféu e medalhas.Confira a tabela completa dos jogos:

DATA 12/01/2018 – sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA REGINÓPOLIS 4 X 1 SEMEL/CONTRACT 20:00 GRUPOA BOM VIVER FUTSAL 4 X 4 SABAL “A” 20:30 GRUPOA GARCIA STOS/ALTERNATIVA 4 X 4 PIRAJUI

DATA 15/01/2017 -segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB SABAL “B”/PEGADAS X MAURO GÁS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B X ODONTO COMPANY FIB A 20:30 GRUPOB MIALANGA X CAMPIN FC

DATA 16/01/2018 -terça-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA BOM VIVER FUTSAL X GARCIA SNTOS/ALTERNATIVA 20:00 GRUPOA SEMEL CONTRACT X PIRAJUI 20:30 GRUPOA REGINÓPOLIS X SABAL “A”

DATA 18/01/2018 -quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB CAMPIN FC X MAURO GAS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB A X MIALANGA 20:30 GRUPO B ODONTO COMPANY FIB B X SABAL “B”/ PEGADAS

DATA 19/01/2018 -sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA SABAL “A” X GARCIA STOS/ALTERNATIVA 20:00 GRUPOA SEMEL/CONTRACT X BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPO A REGINOPOLIS X PIRAJUI

DATA 22/01/2018-segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB SABAL “B”/PEGADAS X MIALANGA 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B X BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB A X PIRAJUI DATA 23/01/2018 -terça-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA SABAL “A” X SEMEL/CONTRACT 20:00 GRUPOA PIRAJUI X BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPO A REGINÓPOLIS X GARCIA STOS/ALTERNATIVA

DATA 25/01/2018 –quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B X CAMPIN FC 20:00 GRUPOB MAURO GÁS X MIALANA 20:30 GRUPO B ODONTO COMPANY FIB A X SABAL “B”/PEGADAS

DATA 26/01/2018 -sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA PIRAJUI X SABAL “A” 20:00 GRUPOA REGINOPOLIS X BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPOA GARCIA STOS/ALTERNATIVA X SEMEL/CONTRACT

DATA 29/01/2018 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB CAMPIN FC X SABAL “B”/ PEGADAS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B X MIALANGA 20:30 GRUPOB MAURO GÁS X ODONTO COMPANY FIB A

QUARTAS DE FINAL

DATA 31/01/2018 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 1 20:00 1º GRUPO A X 4º GRUPO B 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO B JOGO 2

DATA 02/02/2018 –sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 3 20:00 1º GRUPO B X 4º 4º GRUPO A 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO A JOGO 4

SEMIFINAL

DATA 05/02/2018 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 5 20:00 VENCEDOR JG 01 X VENCEDOR JG 04 20:30 VENCEDOR JG 02 X VENCEDOR JG 03 JOGO 6

Fonte e foto: Codec