O Técnico Márcio Fernandes se apresentou nesta terça-feira (20) no Estádio Gilberto Siqueira Lopes juntamente com o seu auxiliar técnico Marcinho e comandou o seu primeiro treino antes de enfrentar a Ponte Preta nesta quarta feira (22), partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista Itaipava de 2017.

“Estou satisfeito pelo convite feito pelo Linense para comandar o time neste Paulistão. É de conhecimento geral a boa gestão e o cumprimento dos acordos assumidos por parte do clube além de ter uma boa infraestrutura. Como treinador, considero-me um técnico que gosta de estudar bastante os adversários e com esse trabalho tentar surpreender os meus oponentes. Chego ao Linense com um elenco já montado e será com esses atletas que vamos com tudo para ainda realizar uma boa campanha no Paulistão, começando em tentar vencer na quarta-feira a Ponte Preta”, comentou o técnico Márcio Fernandes.

O Elefante da Noroeste encara hoje, quarta-feira (22), às 19h30 no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, o time da Ponte Preta.

O Clube Atlético Linense é o terceiro classificado do Grupo B, com três pontos.



Fonte: Clube Atlético Linense