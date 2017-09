Os participantes da Oficina de Teatro do Projeto Varanda – Viver com Arte – Escola Aberta que formam “Cia de Dentro da Casa”, representaram o Município de Lins no dia 12 de agosto, no 15º Festival Estudantil SESI de Teatro em Sorocaba, interior de São Paulo.

Os alunos apresentaram o espetáculo “A Hora é Agora…” sob supervisão do diretor da companhia Junior Medrado, concorrendo na categoria “Teatro para crianças”. A apresentação contou com um público de mais de 200 pessoas que prestigiaram a narrativa cênica, que trouxe ao público os questionamentos e certezas sobre a “morte” em uma comédia dramática.

Já tradicional, o Festival Estudantil SESI de Teatro foi realizado entre os 06 de agosto a 02 de setembro de 2017, sob a curadoria, organização e condução de Junior Mosko, referência nacional e internacional dentro do teatro estudantil e o seu papel de transformação na sociedade.

Nesta edição, o evento contou a participação das cidades de Sorocaba, Quadra, Sarapuí, Lins, Salto de Pirapora, Iperó, Pindamonhangaba Itapevi e São Paulo. O evento mostrou que, mesmo se tratando de peças realizadas por escolas e projetos sociais, as produções contém um rico conteúdo artístico e alta qualidade de criação e produção.

No última dia 2 de setembro, em uma grande cerimônia de encerramento todos responsáveis pelos grupos se reuniram para a premiação, que nomeou os melhores em 13 requisitos: melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo, melhor direção, ator revelação, atriz revelação, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, cenografia, iluminação, figurino, maquiagem e sonoplastia.

Cia de Dentro da Casa foi destaque na avaliação do corpo de jurados e curadoria do Festival Estudantil SESI de Teatro, recebendo das indicações aos prêmios de Melhor Cenografia, Melhor Iluminação – Junior Medrado, Melhor Sonoplastia – Dhenniffer Possato e Ana Laura Brunelli, Atriz Revelação – Luiza Gabrielli da Silva Monção, Atriz Coadjuvante – Janayna Alexandra Batista da Silva, Ator Revelação – João Pedro Cruz e Melhor Ator – Luiz Antônio Batista da Silva. Conquistando os prêmio de Atriz Coadjuvante – Janayna Alexandra Batista da Silva e Curadoria com a peça “A Hora é Agora”.

Para mais informações sobre Cia. De Teatro acessem a página do grupo no www.facebook.com/ciadedentrodacasa. E sobre todas as outras atividades oferecidas pelo Projeto Varanda – Viver com Arte, entre em contato pelo telefone (14) 3522-1598, ou pessoalmente na rua Regente Feijó, 52, no Edifício Paulo Magalhães.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação