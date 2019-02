Na terça-feira (12), Renato Natura do Carmo foi preso após confessar ter matado a esposa, Mariza Barreto Borges, de 40 anos, e a enteada Larissa Borges, de 18 anos. Segundo Adriana Strozzi, que trabalhava com Mariza em uma empresa farmacêutica, a faxineira planejava se separar e, um dia antes de ser morta, pediu ajuda para encontrar “uma casa baratinha para viver em paz com as filhas”. De acordo com informações do “Estadão Conteúdo”, o crime, que está sendo apurado como feminicídio, só foi descoberto uma semana depois que Mariza e Larissa foram baleadas dentro de casa, em São Carlos, no interior de São Paulo. Neste período, Renato teria se passado pela vítima, usando suas redes sociais

para despistar pessoas próximas.

De acordo com Adriana, Renato sustentou esta versão outras vezes, inclusive ligando na empresa em que Mariza trabalhava para tentar sacar o pagamento dela. No Facebook, há uma série de publicações religiosas compartilhadas após a morte da vítima, que teriam sido feitas pelo marido. Embora soubesse que o casamento com Ricardo não ia bem, Adriana não imaginava que ele seria capaz de matar a esposa e a enteada. “Ela contava que ele estava desempregado e que a relação estava difícil, mas negou que ele já tivesse feito alguma agressão. Na segunda (4), quando a vi pela última vez, ela disse que teve uma briga feia com o Renato e que não dava mais”, contou Adriana.

Além de Larissa, Mariza também era mãe de uma menina de 7 anos, do casamento com Renato, que durava havia nove anos.

Segundo Adriana, Larissa incentivava a mãe a separar de Renato. “O que a gente só ficou sabendo no enterro [que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13], conversando com a família, é que ele é usuário de drogas e, há algum tempo, estava vendendo as coisas de casa para sustentar o vício”.

O Crime

De acordo com o “Estadão Conteúdo”, Renato deixou a filha mais nova na casa de sua mãe no dia do crime, justificando que ele e Mariza estavam discutindo muito e não gostaria que a menina visse as brigas.

As mortes só vieram à tona na terça-feira (5), quando a avó da criança foi à casa do casal para pegar roupas para a neta e, quando notou que seria descoberto, Renato se viu obrigado a confessar os assassinatos. Ele foi denunciado pela mãe à polícia.

Renato Natura do Carmo deve ser indiciado por duplo homicídio, na modalidade de feminicídio.

Fonte e Foto: UOL