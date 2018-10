Por volta das 17h de terça-feira (2) equipes da Força Tática da Polícia Militar, durante operação pela Zona Norte de Marília (75 km de Lins), se depararam com um indivíduo que carregava uma bolsa. Ao perceber a presença das viaturas, se demonstrou nervoso, aumentando a passada e correndo para dentro de uma residência, localizada na avenida João Martins Coelho, no jardim Santa Antonieta.

As equipes fizeram o cerco, entraram na casa e abordaram o elemento que havia se trancado no banheiro. Em busca pessoal, os policiais localizaram na cintura do suspeito um revólver calibre 32 (Taurus), numeração raspada e municiado com seis cartuchos, sendo três intactos e três picotados.