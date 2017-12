Na noite de 25 de novembro, por volta das 21:15 horas, a equipe de Força Tática em patrulhamento tático no bairro Jd. Tangará pela Rua Antônio Moisés Tobias, visualizou um menor infrator em atitude suspeita, sendo abordado e realizada pesquisa detalhada pelo CPJ/PRODESP, constatando um mandado de busca e apreensão em seu desfavor no Art 33 (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Conduzido ao CPJ, elaborado o BOPC N° 7793 natureza captura de procurado, permanecendo preso a disposição da autoridade de plantão para providência de Polícia Judiciária.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi