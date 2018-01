Uma sucuri de 5 metros foi encontrada na Fundação Casa de Lins. Na ocasião, as pessoas presentes no local filmaram e publicaram a curiosa cena do animal se enrolando em uma seringueira de uma plantação nos arredores da Instituição.

Há poucos dias, a OLATV e a Tv Ocultural noticiaram o caso de uma cobra que foi esfaqueada em Bauru por comer uma galinha e se encontrava em tratamento, sendo motivo de notícia e campanha de conscientização ambiental por parte do zoológico da cidade.

Fonte e foto: Ocultural