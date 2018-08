Jogando em Lins, no Estádio Gilbertão, o São Paulo saiu atrás no marcador logo no início. Mas os comandados do técnico Menta logo se encontraram na partida para virar ainda no primeiro tempo, e fazer mais seis gols no segundo.

Após cobrança de escanteio e ótima sequência do goleiro do Linense, Brian empatou de cabeça. A virada veio ainda no primeiro tempo, com João Adriano, que girou para cima do zagueiro, na entrada da área, e acertou o canto direito do gol. Em contra-ataques, Talles driblou e chutou cruzado, fazendo o terceiro, e Marquinhos, o quarto gol Tricolor. Em erro da defesa alvirrubra, Maioli não perdoou e deixou o dele, também em chute cruzado. O sexto gol saiu dos pés de João Adriano, cobrando pênalti, com tranquilidade. Em duas saídas erradas da defesa adversária, o São Paulo aproveitou para ampliar o saldo da virada, Petterson, no rebote do goleiro, e Vitinho, de fora da área, um golaço, deram números finais na goleada, 8 a 1. Foto: Igor Amorim

Fonte: Assessoria de imprensa do SPFC