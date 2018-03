O Ministério Público da França abriu nesta segunda-feira (26) um inquérito policial para investigar a morte de uma sobrevivente do Holocausto de 85 anos que foi encontrada morta em seu apartamento em Paris na última sexta. A procuradoria de Paris está tratando a morte como um ataque antissemita, informa a agência de notícias France Presse. Sua neta acusou um vizinho muçulmano como o autor do crime.

O corpo parcialmente carbonizado de Mireille Knoll foi encontrado em seu apartamento no 11º arrondissement de Paris. Segundo o jornal “Le Parisien”, Knoll foi esfaqueada e encontrada pela polícia e os bombeiros enquanto seu apartamento estava em chamas. Uma fonte disse ao jornal acreditar que seus assassinos colocaram fogo no local para apagar os vestígios do crime.