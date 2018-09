“Tomara que seja o submarino. Mas são contatos, tivemos vários já com o Ocean Infinity, e até agora não conseguimos encontrar o submarino. Mas seguimos com boas expectativas”, acrescentou.

A embarcação desapareceu entre Ushuaia (extremo sul) e Mar del Plata, 400 km ao sul da capital argentina, com 44 tripulantes a bordo. No último contato, o subcomandante afirmou que a embarcação apresentava um curto-circuito no sistema de baterias. Segundo a Marinha, a tripulação teria comida e oxigênio para mais dois dias.