Todas as terças-feiras, até o final do mês de março, servidores da Prefeitura de Lins, da Secretaria de Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentado (SERIP/SEDESU), realizarão treinamento com um Coach. Coaching significa tirar um indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado de forma rápida e satisfatória. O processo de Coaching é uma oportunidade de visualização clara dos pontos individuais, de aumento da autoconfiança, de quebrar barreiras de limitação, para que as pessoas possam conhecer e atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas de forma objetiva e, principalmente, assertiva.

O curso é promovido pela ADETEC (Agência de Desenvolvimento Tecnológico), e a Líder coaching é a profissional Elomar Fontes, que possui o objetivo de assessorar a equipe na realização de metas e conquista de objetivos profissionais e pessoais.

Neste tipo de treinamento, por meio do assessoramento do líder coaching, que é um profissional totalmente apto a desenvolver suas competências e potencializar seu desempenho, os profissionais são treinados para vencer situações difíceis e de alta pressão por resultados. Estes líderes são capacitados para alcançar o sucesso, independentemente das condições do ambiente de trabalho.

O Treinamento Coach é atualmente é uma das formas de treinamento mais eficazes utilizadas no mercado, pois se trata de um processo que utiliza ferramentas, técnicas e métodos cientificamente comprovados.

Pesquisas comprovam a veracidade da eficiência do processo de coaching e como ele otimiza as competências de executivos, times e equipes por todo mundo.

O treinamento contempla dez sessões de quatros horas cada e possivelmente será estendido para outras equipes, gradualmente.