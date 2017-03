Na terça-feira (14), o Senador da Itália, Fausto Guilherme Longo, membro do Diretório Nacional do histórico Partido Socialista Italiano, que trabalha para motivar empresas italianas a investir do Brasil.

Na ocasião foi tratado as possibilidades de negócios e de iniciativas culturais entre Lins e a Itália, após apresentarem a cidade ao Senador que representa a América do Sul no Senado italiano. Em seguida, visitaram a UNILINS e a JBS, quando o parlamentar italiano conheceu as várias oportunidades de parcerias e negócios existentes em Lins.

O Senador mostrou-se surpreso com o potencial e a diversidade da lista de produtos exportados por empresas da cidade, manifestando o maior interesse em ser uma ponte de entendimentos com empresas da Itália que desejam investir no Brasil.

A visita terminou com um almoço reservado, tratou de algumas ações que poderão ser encaminhadas, para que a visita do parlamentar italiano possa alcançar resultados concretos nas áreas da indústria, produção de alimentos, turismo e cultura.