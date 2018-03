Os alunos que freqüentam o projeto Varanda Escola Aberta participaram de várias atividades durante esta semana no CSU – Centro Social Urbano -, foram aplicadas aulas de natação, futsal, futebol, coreografia e ginástica geral. O projeto Escola Aberta é uma parceria da Prefeitura de Lins com o Projeto Varanda.

As quarta e sexta-feira, são realizadas aulas de natação com a professora Gabrielle, das 8h30 às 10h30, as aulas de futsal são com o professor Marcos, de segunda e quarta-feira, das 8h30 às 10h30.

As aulas de futebol são realizadas pelo professor Lucas, de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h30 às 10h30. As aulas de coreografia são realizadas pela professora Ingryd, durante a segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 9h e as aulas de ginástica geral são realizadas pelo professor João Felipe durante a segunda e quarta-feira, das 7h às 9h.

Para mais informações: (14) 3522-1598 ou Rua Regente Feijó, 52.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação