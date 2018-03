O Prefeito Edgar de Souza, acompanhado pelo vice-prefeito Carlinhos Daher e da secretária municipal de Assistência Social, Rita de Freitas recebeu nesta quarta e quinta-feira (28 e 29), a visita do Deputado Federal e Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro.

Na oportunidade o secretário realizou palestra sobre o tema “Os Desafios do Desenvolvimento Social”, na Câmara de Lins e visitou as dependências do CDI – Centro Dia do Idoso que será entregue a população no mês de abril, fazendo parte das comemorações dos 98 anos da cidade de Lins.

O CDI é um equipamento do Programa SP Amigo do Idoso, que oferece cuidados e atividades socioassistenciais durante o dia, enquanto os familiares estão trabalhando e não podem cuidar adequadamente da pessoa idosa dependente. No local, são oferecidos alimentação, atividades de lazer, cultura, em um espaço físico que possui banheiros adaptados, área de descanso, e sala de convivência e enfermaria.

“Lins vai ganhar um serviço que trará qualidade de vida para idosos e seus familiares. Envelhecimento ativo, com dignidade em um espaço público”, afirma o secretário Floriano Pesaro.

O investimento do Governo de São Paulo foi de R$ 500 mil, com contrapartida da Prefeitura de Lins no valor de R$ 160 mil, totalizando R$ 660 mil.

A palestra que aconteceu na Câmara de Lins, contou com a presença o Presidente da Câmara, Rogério Barros, dos vereadores, Marcelo Moreira, Gustavo Jordani, Akio Matsuuda, os secretários, Luís Henrique Ramos da Silva, Daniela Ferrer e Rita de Cássia Freitas, Maria Perroni, Diretora da Drads – Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – de Bauru, representantes de diversas instituições e entidades da cidade e região.

Na oportunidade o secretário realizou junto com o Prefeito Edgar a assinatura de um repasse de recursos do FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social – no valor de R$ 524.741,00, para o Fundo Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Edgar, agradeceu imensamente todo carinho e olhar cuidadoso com que o secretário tem por nossa cidade.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação