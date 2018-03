A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Sabesp, realizará entre os dias 05 a 09 de março ações voltadas a saúde da mulher como exame preventivo do Papanicolau, orientações sobre mamografia e palestras.

Dia 05 de março: UBS do Junqueira, das 18h às 20h e USF do Bom Viver das 17h às 20h.

Dia 06 de março: UBS do Rebouças, das 18h às 20h e USF Paulo Freire das 17h às 20h.

Dia 07 de março: UBS Caic, das 18h às 20h e USF Tangará das 17h às 20h.

Dia 08 de março: UBS Morumbi, das 18h às 20h, USF Santa Terezinha e USF Pasetto das 17h às 20h, também haverá ação no Paço Municipal.

Dia 09 de março: UBS do Ribeiro das 18h às 20h e USF São João das 17h às 20h.

A Secretária de Saúde, Claudia Nunes explica que, “foi planejada uma semana para que as mulheres recebessem toda a atenção, esta semana tem como objetivo atender tanto as mulheres que trabalham em horário comercial, quanto as que não conseguem ir durante o dia”.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação