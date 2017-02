Neste sábado (25), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica estará realizando uma ação no calçadão Tancredo Neves a partir das 9h.

As ações serão preventivas devido ao feriado de carnaval, onde acontecerá distribuição de preservativos e também orientações de modo geral a toda população presente no local.