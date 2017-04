Na última segunda-feira (10), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Saúde, por meio do CAPS Infantil, realizou a 2ª Roda de Conversa sobre Autismo, em virtude ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi dia 02 de abril e serve para conscientizar a população e familiares sobre este tipo de transtorno desenvolvimento no cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo.

O evento que aconteceu no Anfiteatro da Prefeitura, contou com a presença da secretária de Saúde Cláudia Nunes, da coordenadora de Saúde Mental, Flávia Fernandes, dos pais, alguns pacientes, representantes do Núcleo de Apoio Integrado e também do Hospital CAIS Clemente Ferreira.

Na oportunidade foi realizado uma abordagem sobre a importância do tratamento e a contribuição dos pais para o desenvolvimento de seus filhos.

De acordo com a coordenadora Flávia, o objetivo maior desse encontro é a troca de experiência e informação entre os participantes. “Foi uma tarde informativa, produtiva, com trocas e depoimentos emocionantes”, afirmou.

Além disso, ela também explicou que esta iniciativa tem o intuito de informar sobre o que é o Autismo e como lidar com a doença. “Queremos conscientizar as pessoas e acima de tudo combater o preconceito”, finalizou.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o CAPS infantil de Lins conta com uma equipe multidisciplinar que atende crianças e adolescentes de 5 a 18 anos com transtornos mentais moderados e severos, abrindo de segunda a sexta-feira, na Rua Rodrigues Alves, 372 – Centro, das 7h às 17h. Para maiores informações pelo telefone (14) 3523-4724.

Fonte e Foto: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.