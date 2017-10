Na manhã desta sexta-feira (20), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, recebeu uma Capacitação para Diagnóstico da Infecção pelo HIV e Triagem da Sífilis utilizando Testes Rápidos.

A realização do treinamento que é direcionado aos profissionais de saúde pré-selecionados, é do Programa Municipal IST/AIDS/Hepatites Virais, da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Na oportunidade participaram do encontro 17 profissionais de Lins e também de cidades da região.

As enfermeiras Juliana Ravagnani e Marina Castilho estiveram acompanhadas da educadora de saúde Khatia Mackert, onde ministraram o treinamento voltado para Infecção pelo HIV e Triagem da Sífilis.

Em Lins, A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, oferecem há 4 anos, o CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, que está localizado na Rua Cônego Vicente Francisco de Jesus, 466 – Jardim Santa Clara, atende das 7h30 às 13h30, aberto a toda população. Mais informações através do telefone (14) 3532-4639.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação