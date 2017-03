Na manhã dessa quinta-feira (30), a Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Saúde, realizou uma ação de conscientização e vacinação na empresa Via Rondon.

Os temas abordados giraram em torno do mosquito Aedes Aegypti, onde uma palestra foi realizada para aproximadamente 50 pessoas, abordando suas doenças e seu combate. Além disso, a equipe de saúde também realizou vacinação de febre amarela e antitetânica (aproximadamente 20 doses).

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica, Mariana Batelochi S. Rozeno, o evento aconteceu das 8h às 11h e contou ainda com a presença do representante da SUCEN – Superintendência de Controle de Endemias, Rosinaldo. Segundo Mariana, a equipe da secretaria tem realizado visitas com o intuito de conscientizar, educar, além de facilitar a vacinação da parcela trabalhadora da população.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.