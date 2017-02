Na quarta-feira (15), o vice-prefeito de Brotas-SP, Leandro Corrêa e o secretário de Saúde do município, José Carlos Guimarães, estiveram em Lins para conhecer a estrutura e também o funcionamento da secretaria de Saúde da cidade, sendo recebidos pela secretária Cláudia Nunes, que se reuniu juntamente com o gerente operacional da ABBC, Marcelo Rodrigues e deu total atendimento as visitas.

O trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Lins na área de Saúde tem sido reconhecido não só na cidade e na região, como também vem se tornando uma referência para outras cidades do estado de São Paulo.

Na parte da tarde Cláudia acompanhou Leandro e José Carlos para visitas as Unidades de Saúde do Município.