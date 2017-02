Na tarde da última quarta-feira (01), a Secretaria de Saúde, por meio da

Divisão de Vigilância Epidemiológica, realizou a apresentação do Plano de Contingência das Arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya) e Capacitação referente à Febre Amarela. Estiveram presentes representantes das unidades de saúde do município, além representantes dos hospitais da cidade.

De acordo com a Diretora de Vigilância Epidemiológica, Mariana Batelochi, o objetivo da reunião é capacitar os profissionais de saúde quanto às doenças transmitidas por vetores e preparar os locais para uma possível epidemia.

Ela destacou ainda que as unidades de saúde irão realizar hidratação endovenosa em pacientes com dengue, evitando assim o agravamento da doença e a superlotação do pronto socorro. Além disso, foi fortemente lembrado que as UBSs estão com todas as vacinas que fazem parte do calendário de vacinação disponível durante todo ano.