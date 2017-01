Reunião aconteceu com a equipe responsável da Prefeitura e do Hospital

Na última segunda-feira (23), a Secretária de Saúde Cláudia Nunes, esteve na Santa Casa, reunida com o administrador do hospital, Marcos Roberto Pinto Pires, juntamente com as equipes da Saúde Coletiva, membros do planejamento familiar e também com a equipe da entidade.

Na oportunidade, foi apresentado o planejamento familiar e definido o fluxo de atendimento. De acordo com a Secretária, a porta de entrada do planejamento é a atenção básica. “O usuário é atendido pelo médico das unidades básicas e em seguida é encaminhado para o planejamento familiar, que terá sede na USF do Morumbi e o médico responsável será o Dr. Hassib”, explica ela, que fala ainda que a equipe será composta também por psicóloga, enfermeira e assistente social.

Segundo Cláudia, após o processo pronto na USF do Morumbi, serão agendadas as avaliações anestésicas na Santa Casa e posteriormente é marcada a cirurgia. Claudia destaca ainda que laqueadura acontecerá na Santa Casa e vasectomia no AME, em Promissão”, afirma.

Planejamento Familiar

Tem como objetivo planejar as ações que visam garantir à mulher, ao homem ou ao casal a assistência à concepção e contracepção como parte da assistência integral à saúde.

De acordo com Cláudia, a preocupação com a resolutividade dos serviços de saúde foi à diretriz da normatização e organização, envolvendo profissionais de todos os níveis de atenção. “Nós priorizamos o atendimento por equipes multiprofissionais, onde estaremos realizando um trabalho que visa garantir o acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, junto com acompanhamento clínico-ginecológico e ações educativas, para que as escolhas sejam conscientes”, explica a secretária.