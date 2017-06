A Prefeitura de Lins através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas – Susop, está realizando melhorias em toda cidade, recuperando as vias públicas e realizando diversas obras nos bairros.

Na última semana foi realizado serviços de implantação e recuperação de guias, sarjetas e bueiros na Rua João José Moroti, Rua Gumercindo dos Reis, Rua Pedro Derminio, Rua Dr. Konda, e Rua Bauru.

Já a Rua Botocudos, recebeu reparo de guias devido ao acumulo de águas e a Rua Prudente de Moraes recebeu forração de boca com corrida, alteamento de rua e implantação de guias. A Rua Tamoios, recebeu recuperação de pavimento e ampliação da drenagem.

De acordo com a secretária de obras, Valentina Lorenzo, as equipes estão espalhadas por todo município, realizando as demandas bairro a bairro.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação