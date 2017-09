A Prefeitura de Lins através da Secretaria Municipal de Obras, realizou até agosto deste ano diversas melhorias na iluminação pública da cidade. Ao todo foram investidos R$ 33.822,46, na instalação de 5 novos pontos e na melhoria de 29 deles.

Na Avenida Arquiteto Luiz Saia, próximo ao Velório, foram melhorados 5 braços e nas redondezas da Escola Dom Henrique as equipes realizaram melhorias em 4 braços, além de 5 no Guapiranga.

Na Rua Campos Sales, 2 braços receberam melhorias, e na Avenida Manoel Lopes Lagoeiro e Rua Dourado D’Oste foram melhorados um braço em cada via. Na Rua José Andrade Vieira, 3 braços foram recuperados, assim como na Rua José Garcia de Carvalho. Já na Rua Flamboyan, 5 braços receberam serviços de melhorias.

De acordo com a equipe de obras, a Rua General Osório, no Jardim Santa Clara e a Rua Quintino Bocaiuva, no São Benedito, receberam dois novos pontos na iluminação pública cada uma, e a Rua São Francisco Hida, no Jardim União, recebeu um novo braço.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação