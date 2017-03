Nesta segunda-feira (13), a secretária de Urbanismo , Obras e Serviços Públicos, Valentina de Lorenzo participou da 6ª Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Lins.

Valentina esteve presente e fez uso da palavra respondendo ao requerimento Nº 23/2017, solicitado pelo vereador Marcelo Moreira.

A secretária respondeu a duvidas do vereador como: construção da arquibancada do Linense, situação de USFs em construção, Avenida José da Conceição, galerias de águas pluviais do bairro Guapiranga, bairro Ana Carolina , operação de tapa-buracos entre outras demandas.

Na ocasião a secretária respondeu também questionamentos do Poder Legislativo, onde esclareceu todos os aspectos e situações em que as obras se encontram, bem como porcentagem das obras em execução e estimativa de término das obras.