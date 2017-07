No último domingo (02), a Prefeitura de Lins através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizou o Arraiá de Férias do CSU – Centro Social Urbano.

Durante o evento, foram realizadas oficinas esportivas, brincadeiras, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca, algodão- doce, lanche, sorvete, além de diversas apresentações com a presença de professores e alunos do PELC – Programa Esporte e Lazer na cidade.

A festa que contou com a presença do secretário de esportes, Luiz Henrique Ramos e também do vereador Pedrinho, reuniu um público extenso, que puderam prestigiar diversas danças, quadrilhas e apresentação do Grupo de Capoeira.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação