No último domingo (19), foi realizado o Circuito SESC de Vôlei de Praia, no ginásio João Santos Meira.

O evento esportivo contou com a presença do Prefeito em exercício Carlinhos Daher e reuniu atletas na categoria masculina e feminina para realização de competições e clínicas. As grandes campeãs foram Bruna Nutti e Aline Silvério, as vice-campeãs foram Glória Matos e Flávia Pascoaleto.

Na categoria masculina os campeões foram Wellington e Danilo, de Pontalinda-SP, os vices foram Luís Guilherme e Vinicius de Lins, em 3º lugar ficaram Julião e Marcos Vinicius (Carioca), de Bauru-SP e em 4ª ficou Diego e Wesley de Sabino.