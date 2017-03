Na tarde da última quinta-feira (23), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do Programa PELC – Programa Esporte e Lazer da Cidade, realizou um evento de carnaval no CSU – Centro Social Urbano, onde participaram cerca de 300 pessoas.

De acordo com a coordenadora do programa no CSU, Camila Mattos, a ação contou com a presença de diversas entidades do município, como a Unimed – Amul, A ALC-Associação Linense para Cegos/CREBIM, Clemente Ferreira , CAPSs, Apae e CRAS.

O evento que contou com a apresentação da banda do 37º BIL, também realizou a distribuição de pipoca, doces e sorvete realizou torneio de futsal e tênis de mesa com as crianças que estavam presentes, que também puderam brincar e se divertirem na cama elástica.