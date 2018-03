Na manhã desta quarta-feira (21), foi realizada a primeira edição da Caminhada da Amizade de 2018. A caminhada é uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL – com o Projeto Varanda – Viver com Arte – e os grupos de caminhada das Unidades de Saúde da Família – USF – do Tangará, Zequinha – Paulo Freire, Pasetto, Bom Viver II, Santa Terezinha, Unidade Básica de Saúde – UBS – do Morumbi e CAIC, CEAC – Centro de Extensão e Ação Comunitária– da Unilins, grupo de Caminhada do Horto Florestal de Lins e grupo de Ginástica do Ginásio de Esportes.

Conforme explica o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, o evento tem como objetivo, ” dar oportunidade aos participantes de fazerem novos amigos e conhecer o município, além da prática saudável da caminhada”. Destaca.

Cerca de 200 pessoas participaram da Caminhada da Amizade, que teve início no Ginásio de Esporte João Santos Meira, percorrendo ruas do bairro Morumbi, até chegar à Praça da Auxiliadora, onde foi feita uma parada para os participantes se hidratarem e comerem frutas.

Posteriormente, a caminhada se estendeu pelo Jardim Americano, encerrando com alongamento no gramado do Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

