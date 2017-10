Nesta sexta-feira (20), o prefeito em exercício Carlinhos Daher, esteve acompanhando da secretária municipal de Educação, Denise Jorge Magnoler, e representantes da educação, onde receberam o proprietário da Sorveteria União, Paulo Henrique Simplício, que realizou uma ação muito especial no Dia das Crianças.

O empresário destinou todo lucro das vendas do dia 12 de outubro, para a Secretaria de Educação, com o intuito de fazer várias crianças felizes. Em contrapartida, a Prefeitura entregou a Paulo, um certificado de “Amigo da Educação”.

Ao todo foi repassado para a Secretaria o valor de R$ 3 mil, que foram destinados para contratação de 2 espetáculos (grupo teatral circense e contadora de histórias) para 4 apresentações na ABCEL voltadas para os alunos de creches e pré-escolas do município.

Carlinhos parabenizou o empresário pela atitude e agradeceu o carinho para com as crianças do município. Denise por sua vez, falou da importância de iniciativas como essas e agradeceu mais uma vez, em nome de todas as crianças que foram beneficiadas.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação