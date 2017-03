A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade iniciou desde o mês de março um cronograma de palestras e atividades de educação ambiental em toda rede municipal de ensino.

Com o apoio da Sabesp, as ações são ministradas pela bióloga Carolina Rocha e estagiários, onde são oferecidas rodas de conversa, palestras e teatro de fantoches da Turma da Sabesp “Salvando o Rio da Cidade”, de forma lúdica a peça trata de temas ambientais como a preservação das águas e a importância do tratamento do esgoto.

A equipe já realizou a ação nas EMEIs Gilda Junqueira Vilella e Kitish Iamauti. De acordo com os responsáveis pelo projeto até o dia 28 de abril outras unidades da rede municipal receberão a palestra.

Confira a lista das escolas:

EMEI Prof. Cezário T. Maeda;

EMEI Irany lata;

EMEI prof. M. Ap. das Elis;

EMEI Prof. Ismael C. Araújo; EEI são Francisco de Assis;

EEI são Benedito

EEI são José; EEI Dom Bosco;

EEI Santa Rita de Cassia;

EEI Nossa Senhora Aparecida;

EMEI M. Ap. Zani Bertin;

IEI Quadrangular; EMEI Egilda S. Prado;

EMEI Eng. Lavoisier M. Jr.

EMEI Prof. Eugênio M. Ramon;

EMEI Mãe Comerciária I;

EMEI Mãe Comerciária II;

EMEI Menino Jesus;

EMEI Prof. Alda T.P. Queiroz;

EMEI Prof. Áurea de C. Gonçalves;

EMEF Dom Walter Bini; EMEF Prof. Gessy M. Beozzo;

EMEI Prof. Áurea de C. Gonçalves;

EMEF João Alves da Costa; CEP Paulo Freire;

EMEIF João santos Meira;

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.