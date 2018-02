O serviço itinerante de orientação a empresários e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio conhecido como SEBRAE Móvel estará em Lins nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 10h às 16h, no Calçadão Tancredo Neves em frente ao Banco do Brasil. O atendimento é gratuito.

SEBRAE Móvel

O SEBRAE Móvel foi criado em 2009 com o objetivo de descentralizar e ampliar o acesso aos serviços oferecidos nos Escritórios Regionais do SEBRAE-SP. O atendimento é destinado a Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresários (ME) e futuros empresários.

Quem for até a unidade receberá informações sobre abertura de empresa, impostos e gestão do negócio. Os consultores do Escritório Regional do SEBRAE-SP em Bauru (ER) também darão dicas de planejamento, controle financeiro e marketing Para mais informações, ligue no telefone (14) 3104-1710 ou 3523-7597.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação