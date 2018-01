O “Cabaré Sextou” traz no elenco Herculles Moreno, Ator, Cantor e Compositor Linense, que começou sua trajetória artística, produzindo desfiles de Moda e Grandes Eventos na cidade de Lins na década de 1980. Morando há muitos anos no eixo Rio/São Paulo, teve a oportunidade de trabalhar em musicais como Blue Jeans (Dir. Wolf Maia), o Mágico de Oz

entre outras produções, ao lado de Marjorie Estiano e demais atores do Teatro Musical.

O Cabaré Sextou é um musical eclético e irreverente, que promete agitar as sextas-feiras na cidade de São Paulo. Em uma casa rústica, localizada no bairro da bela vista, em São Paulo, o Cabaré Sextou mistura Arte, Cultura, Música e Gastronomia em um só lugar.

O repertório vai dos Standards de Jazz, MPB, músicas que fazem referência ao Teatro Musical e também músicas populares com uma nova roupagem.

Acompanhado do experiente Músico de Formação Thiago Mota, que trás no currículo trabalhos realizados com o Núcleo Experimental Parlapatões, Nelson Baskerville, Hugo Possolo, além de trabalhos com a Cia. Pic Nic.

O Musical ainda recebe o auxílio luxuoso, do talentoso Percussionista Edu Cordeiro, que já trabalhou com músicos renomados e participou de diversas formações de bandas.

O Cabaré Sextou recebe a Direção de Juliano Hollivier, Ator e Bacharel em música (Piano) pela FAAM, trabalhou com Pocket Broadway na Itália, Egito e Inglaterra. Pós-graduado em Técnica Klauss Vianna, pela Puc-SP, desenvolve trabalhos performáticos agregando música e trabalho corporal.

A Casa 12 é uma célula de cultura alternativa, localizada no coração da Bela Vista, região central de São Paulo. Espaço recém inaugurado, funciona como residência de artistas e núcleo experimental para ensaios e apresentações de música e teatro. A cozinha do estabelecimento

é liderada pelo Chef Dil Pires, que apresenta um cardápio simples e sofisticado, tendo como carro-chefe as famosas Pancrocs (uma releitura das tradicionais panquecas, com massa fina e crocante, com diferentes recheios.

Toda sexta-feira, a partir das 21 horas, na Casa 12 (Arte & Ofício). Endereço: Travessa dos Arquitetos, 12 – Bela Vista – SP.

SERVIÇO:

Show Cabaré Sextou

Estreou: 19 de Janeiro de 2018 (Até 30 de Março de 2018)

Horário: 21 horas (A Casa abre a partir das 19:30 horas)

Local: Casa 12 (Arte & Ofício) – Travessa dos Arquitetos, 12 – Bela Vista – SP

Reservas de mesas: (11) 2528-2702 / 97234-1109 / 99827-2701

Valor do ingresso: Sistema (Pague Quanto Puder)

Lotação: 30 lugares.

Fonte e foto: Ocultural