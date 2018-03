Tricolor saiu perdendo, mas Reinaldo e Rodrigo Caio ajudaram a construir essa importante vitória; time do interior está em situação muito delicada

NO SUFOCO

O São Paulo correu riscos na noite deste domingo, em Lins, pela décima rodada do Paulistão, mas deixou o estádio Gilbertão com uma importante vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Linense.

O time do interior saiu na frente, com gol de Murilo. Reinaldo, ainda no primeiro tempo, empatou para o Tricolor. E Rodrigo Caio, nos minutos finais da partida, assegurou o triunfo ao time do Morumbi.

Fonte e foto: J Serafim Show