Na tarde desta quarta-feira, o Linense recebeu o São Caetano tentando sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Mas quem voltou para casa feliz foi a equipe do ABC, que venceu por 2 a 0, se recuperou da goleada sofrida contra o Corinthians e marcou seus primeiros pontos no campeonato.

A partida começou equilibrada, mas pouco movimentada, até o Azulão abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, o Linense pôde empatar em pênalti, mas desperdiçou. O São Caetano ampliou a vantagem nos acréscimos do segundo tempo, garantindo os três pontos.

Fonte e foto: OPovo