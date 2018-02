São Bento e Linense fizeram um jogo apagado, sem muita criatividade e com sérias dificuldades de criação. O placar de 2 a 2 aconteceu por conta da bola parada, que deu as caras em três oportunidades da partida disputada na noite desta sexta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela sexta rodada do Paulistão 2018.

Fonte e foto: Globo Esporte