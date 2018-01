O Santos começou o Paulistão Itaipava com vitória para cima do Linense pelo placar de 3 a 0, em partida realizada na noite desta quarta-feira, no Estádio Gilbertão. Os gols foram marcados por Arhtur Gomes, duas vezes, e Rodrigão.

O time da Baixada Santista somou seus primeiros três pontos na liderança do Grupo D, contra um do Red Bull Brasil. O Mirassol, lanterna, perdeu para o Novorizontino por 3 a 1. Já o Linense é o último colocado do Grupo A, que tem o Ituano na ponta com três.

Sob o comando de Jair Ventura, o Santos iniciou o duelo pressionando o Linense, mas precisou fazer uma alteração logo de cara com a lesão de Bruno Henrique. Arthur Gomes entrou e foi logo abrindo o placar. Aos 20 minutos, o atacante recebeu de Vecchio e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

O Linense não encontrava espaços para buscar o empate e acabou levando o segundo ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, Rodrigão arriscou do meio da rua e mandou a bola no fundo das redes.

O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. Logo aos dez minutos, Vecchio lançou Copete. O atacante cruzou na medida para Arthur Gomes mandar de cabeça para o gol.

Em boa vantagem, o Santos controlou o segundo tempo até o apito final. Desanimado, o Linense não encontrou forças e tentará se recuperar na próxima rodada do Paulistão.

Na próxima rodada, o Linense enfrenta a Ponte Preta no domingo, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Na segunda-feira, às 20h, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro.

