Na última quinta-feira (23), o Secretário da Samas – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rene Tobler e a Engenheira Haydee Lusvarghi, estiveram em Novo Horizonte-SP, participando da primeira capacitação de 2017 do Programa Estadual Município VerdeAzul.

O Programa cria uma agenda ambiental a ser seguida pelos municípios, onde ao término de cada ciclo anual, estes são certificados e podem receber premiações. Neste ano o Programa passou por reformulação e está com novas diretivas e ações.

A cidade de Lins sempre se manteve certificado, ocupando, atualmente, o 17° lugar no ciclo de 2016, onde concorreu com outros 601 municípios.

De acordo com informações da secretaria, com a última premiação, referente a 2015, foi possível a aquisição de um caminhão poliguindaste e 20 caçambas, por meio de repasse estadual, sem contrapartida da Prefeitura, no valor de R$ 280.000,00.