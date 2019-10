O mundo político repercutiu o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (24), na abertura do debate geral da 74ª Assembleia das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

No discurso de 31 minutos, diante de uma plateia com chefes de Estado e de governo, ele disse ter “compromisso solene” com o meio ambiente e acusou líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil.

Saiba como foi a repercussão do discurso nas redes sociais entre governistas e oposicionistas (por ordem alfabética):

Fabiano Contarato, senador (Rede-ES) – “Contra queimadas e desmatamento não há argumentos! A Amazônia ardeu em chamas, todos viram. Não foi Fake News. Bravatas Ñ colam! Ataques à imprensa e aos opositores não escondem o desmonte à nossa democracia.”

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), senador e filho do presidente – “O discurso do Presidente @jairbolsonaro levou ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições de 2018. Por isso, os derrotados nas urnas estão criticando o discurso libertador, verdadeiro e que ainda fez convite ao mundo para que venham conhecer o Brasil.”

Luiz Carlos Heinze, senador (PP-RS) – “Parabéns ao presidente @jairbolsonaro pelo discurso em defesa da nossa soberania. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente”. Uma verdade que o mundo precisa assimilar.”

Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo da Presidência – “Um orgulho estar presenciando o discurso do Pres BOLSONARO na Assembleia das Nações Unidas!! Uma nova postura, baseada nos valores mais sagrados da nossa cultura judaica-cristã!!”

Marcelo Freixo (PSOL-RJ), deputado federal – “Bolsonaro não se comporta como presidente de uma nação, mas como um líder fanático que só fala para os seus. É um falso patriota. Mentiu no discurso da ONU, ofendeu o cacique Raoni e os indígenas, atacou a imprensa. Confirmou ao mundo que é inimigo da democracia.”

Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil – “Presidente Jair Bolsonaro fez discurso altivo, corajoso, verdadeiro e soberano, reafirmou seu compromisso com valores e princípios, tais como a Liberdade, Democracia, Família e Liberdade religiosa. Honrou a tradição brasileira na ONU.”

Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP) – “Bolsonaro está utilizando a tribuna da ONU para fazer um discurso para a sua bolha nas redes: não há fogo na Amazônia, os problemas são de governos anteriores, ONGs, socialismo, Lula, Cuba, Venezuela e blábláblá. Só groselha.”

Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal – “Bolsonaro levou todo o esgoto de #fakenews e teorias da conspiração da extrema-direita para a Assembleia Geral da ONU. Definitivamente, ele não tem vergonha de fazer o Brasil passar vergonha!”

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador – “Vergonhoso! Não tem outra palavra para expressar o discurso do Sr. @jairbolsonaro na ONU. Defende ditadura, ataca a Amazônia e os povos indígenas. Fala grosso com os povos da floresta e fino com desmatadores. O Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU! Bolsonaro foi até lá culpar nossos indígenas pela sua gestão ridícula da crise na Amazônia, atacou nações que nos ofereceram ajuda, defendeu a ditadura militar e esbravejou asneiras ideológicas diante do mundo! Vexame!”

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública – “Discurso assertivo na ONU, pontos essenciais, soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira.”

