Na última segunda-feira (13), houve uma reunião com a Sabesp e demais parceiros, para definir as ações que serão realizadas no município em comemoração ao Dia Mundial da Água.

O encontro que foi realizado na Câmara dos Vereadores, contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Agropecuária e Sustentabilidade Renê Tobler, do presidente da Câmara Rogério Barros, do Superintendente da Sabesp, Luiz Antônio Rodrigues da Grela Filho (da Lua) e representantes de entidades e instituições da cidade.

Durante a reunião ficou decidido que as comemorações terão início no dia 17 de março, com a abertura realizada no PIT/Casa Ecológica de Lins, com soltura de alevinos e apresentação da Escola Estadual Dom Henrique Mourão. O evento principal será no dia 22 de março, na Prefeitura Municipal, com montagem de stands e solenidade com autoridades às 9h30, aberto para visitação da população às 14h. O encerramento será no dia 24, no plenário da Câmara dos Vereadores às 9h.

Os interessados em participar da programação podem entrar em contato através dos telefones 3532-4318 ou 3533-5543.