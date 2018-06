Na tarde desta quinta-feira (21), policiais militares da Rocam, prenderam um homem suspeito de um roubo a uma Quitanda, no bairro do Ribeiro, na cidade de Lins.

Segundo informações dos policiais, após tomar conhecimento do roubo de um estabelecimento comercial (quitanda), no bairro do Ribeiro, em Lins. De posse de características e filmagens da ação do suspeito, os policiais iniciaram patrulhamento com vistas ao veículo e autor do roubo, uma vez que o autor quando da prática do delito foi seguido por pessoa que, no momento da fuga, atirou uma pedra no veículo usado pelo indivíduo, causando danos ao vidro do veículo.