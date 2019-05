Na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 11h30, os policiais militares da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam um homem por tráfico de drogas, em Lins.

De acordo com os policiais, a equipe se deslocou até uma residência e, após busca domiciliar, foi localizada uma mochila no quintal contendo em seu interior 1 tablete de cocaína com peso de 1 kg, 1 balança digital e 1 embalagem fechada de saquinhos de juju.

Indagado, o indivíduo assumiu ser o responsável pela droga, bem como alegou que iria embalar e vender no peso por R$ 35 mil.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), ficando à disposição da Justiça.