Nesta madrugada policiais militares da ROCAM, localizaram uma motocicleta Suzuki, que havia sido furtada na noite de ontem as 22h no bairro Jardim do Sol. Segundo informações depois de algumas horas, que a motocicleta havia sido furtada, os policiais localizaram a motocicleta em terreno baldio na Av Da Saudade no bairro do Ribeiro em Lins.



Fonte: J Serafim