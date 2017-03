Na tarde desta segunda feira (06), houve uma reunião entre o vice prefeito e com policiais militares de Lins que integram a Atividade Delegada.

O objetivo da reunião foi buscar apoio dos policiais no sentido de intensificar a fiscalização em lugares em que são realizados os descartes irregulares, ou seja, os policiais da Atividade Delegada também farão notificações as pessoas que fizerem o descarte de resíduos como entulhos , lixos, eletrônicos entre outros inservíveis.

A coleta de lixo orgânico domiciliar é executada por empresa terceirizada e contratada pela Prefeitura, e passa três vezes por semana em todos os bairros e a coleta seletiva semanalmente, conforme cronograma divulgado no site da Prefeitura de Lins.

Segundo o 1º Tenente Cesar Augusto Tolomei Fabbron, Comandante Interino da 1ª Companhia da Polícia Militar de Lins, a função dos policias nessa ação será de combater o descarte irregular, que muitas vezes acabam se enquadrando em crimes ambientais, o Policial deverá confeccionar o boletim de ocorrência e encaminhar para o setor de posturas que irá aplicar a multa devida.

Lembrando que na Lei 1.384 de 03 abril de 2014, estão as regulamentações da Atividade Delegada e no artigo 1º, parágrafo1,item VI nota-se que nas atribuições dispõe que a atividade delegada pode auxiliar o município na fiscalização de atividades afetas ao Código de Posturas Municipal.