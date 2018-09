Na última sexta-feira (21), foi realizada no gabinete do vereador, Pedrinho, na Câmara de Lins, a reunião sobre a construção de área de lazer no Bairro Jardim Primavera.

A área, localizada na Rua José Parra Ruiz, será preparada para receber um parque infantil e academia ao ar livre. O espaço é uma reivindicação da população do bairro.

A academia será feita de equipamentos utilizados, recebidos por meio de doação de escolas municipais. O parque é uma doação da Fundação Gil Pimentel Moura. A Prefeitura de Lins será responsável por efetuar a terraplanagem, instalar os brinquedos, academia e bancos na área de lazer.

A obra é uma parceria da Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas – SUSOP – e Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade – SAMAS -.

A reunião contou com a presença do diretor de Obras, Walfrido dos Santos, a assistente de Atividades Ambientais, Mayara Moreira dos Santos, o vereador, Pedrinho, Alex, representando o Bairro Jardim Primavera, André, representando o Condomínio Franco Montoro e Orides Maia, gerente de Operações.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins