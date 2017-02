Na manhã da última segunda-feira (20),Edson Ramalho Junior e Ricardo Gonzaga, representantes do motocross de Lins, acompanhados do responsável da Procoss Competições, Mauricio Toscano, que veio apresentar para Prefeitura uma proposta para realizar seu evento no município.

Os representantes do motocross de Lins e também de Mauricio Toscano, realizaram uma visita a pista de motocross para analisarem o local e ver as necessidades de adequações.