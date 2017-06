Na manhã desta sexta feira, dia 23, em operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, através da DISE “Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes, com o apoio do helicóptero Águia de Bauru e a Equipe do Canil do 9º BPM/I, realizaram buscas em duas residências, sendo uma no Jardim das Paineiras em Lins, residência do indiciado M. M. G. M., de 04/10/1987, onde foi localizado aproximadamente 50 kg de maconha e na outra residência situada nas proximidades da BR 153, Km 270 em Guaiçara, residência do indiciado L. R. H. R., de 02/08/62, foi localizado 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (um) tijolo de maconha e algumas porções do mesmo entorpecente.



Indiciados presos em flagrante delito por Tráfico de Drogas, sendo conduzidos e apresentados juntamente com o material apreendido à CPJ.



Ainda durante a operação, na cidade de Lins, foi irradiado via COPOM, ocorrência de indivíduo no interior de residência, onde de imediato as guarnições da Polícia Militar compareceram no local, recebendo informações das características dos autores, e que mediante arrombamento de duas portas da residência, adentraram, agrediram a vítima, roubando um televisor de LCD 32 polegadas, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais).

Diante das informações iniciou um intenso patrulhamento com vistas aos autores, sendo um abordado pela rua Piauí, e em seu poder foi localizado a cédula de R$ 5,00 (cinco reais), em seguida deslocaram até a residência do mesmo pela rua Mato Grosso, onde depararam com o outro autor, localizando em seu poder um aparelho celular e na busca no interior do imóvel, foi localizado o televisor. Dada voz de prisão em flagrante delito aos autores, sendo conduzido e apresentado à CPJ, permanecendo presos à disposição da justiça. Autores C.R.L. de 12/07/83 e L.O.S.B. de 23/06/75.

Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I.

Foto: J. Serafim Show