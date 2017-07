Lins, SP, 10 – Recém-contratado pelo Linense, Fabrício Lusa não estreou com o resultado que esperava. Fora de casa, a equipe foi derrotada, por 3 a 0, pela Ferroviária. O placar adverso não abalou o jogador, que pretende criar vínculo com a equipe e dar alegrias ao torcedor.

“Meu objetivo é conseguir sequência dentro do clube. Quero ajudar meus companheiros de todas as formas. Trabalhei muito pra isso, então espero dar meu máximo aqui, com grandes atuações”, destacou o jogador que analisou a estreia do Elefante na Copa Paulista.

“Na minha visão acho que minha atuação foi boa, mas tenho muito o que melhorar ainda tanto tecnicamente, quanto fisicamente. Esses índices melhorarão com o decorrer dos jogos. Faltou marcar o gol pois estávamos controlando o jogo, jogando bem. Tivemos oportunidades de sair na frente do placar, e, num momento de “vacilo”, acabamos tomando os gols”, relatou.

Disputar jogos no interior de São Paulo não é novidade para Fabrício Lusa. O atleta, nesta temporada, defendeu as cores do Batatais na Série A2 do Paulistão. Habituado, o jogador ressalta, entretanto, as diferenças entre o Estadual e a Copa Paulista. “São campeonatos diferentes. Os times tiveram muitas mudanças nos elencos entre o fim da A2 e a Copa Paulista. Sendo assim, o campeonato será muito difícil, pois todo mundo quer mostrar serviço”, comentou.

Na sequência da Copa Paulista, o Linense enfrentará o Velo Clube, neste sábado, às 19h, no Gilbertão, em Lins.

Fonte e foto: Futebol interior