“O Ministério Público informa à opinião pública que perante os fatos terríveis acontecidos no Comando da Polícia do Estado Carabobo, onde 68 pessoas morreram por um suposto incêndio, nomeamos quatro promotores para esclarecer esses eventos dramático”, escreveu Saab no Twitter.O incidente ocorreu durante uma tentativa de fuga na prisão da polícia no estado de Carabobo. Os detentos atearam fogo a colchões e tomaram a arma de um agente, informou a ONG Janela à Liberdade, que monitora a situção carcerária venezuelana.

“Alguns morreram queimados e outros, intoxicados”, disse Carlos Nieto, diretor da ONG.

Visitantes

O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, informou ainda, também pelo Twitter, que após “inquéritos preliminares, há 66 homens mortos e duas mulheres que estavam na qualidade de visitantes e que em todos os corpos foram realizados os respectivos protocolos de autópsia e entrega aos familiares”.